[카드] 아이진, 'EG-Mirotin' 임상 논문 SCIE 국제학술지 게재

[프라임경제] 비증식성 당뇨망막증(NPDR) 치료제를 개발 중인 아이진(185490)이 당뇨망막증 치료제 '이지-미로틴(EG-Mirotin)'의 국내 임상 2상 시험에 대한 연구 결과 논문이 국제학술지 메디치나(Medicina)에 게재됐다고 18일 밝혔다.





논문 제목은 '비증식성 당뇨망막증에 대한 혁신적인 피하 전달 펩타이드 약물인 이지-미로틴의 비무작위 임상 2상 시험(A Nonrandomized Phase 2 Trial of EG-Mirotin, a Novel, First-in-Class, Subcutaneously Deliverable Peptide Drug for Nonproliferative Diabetic Retinopathy)'이다.





해당 논문은 이지-미로틴을 투여했을 때 관찰된 데이터들의 통계적 유효성이 확인됐으며, 이번 임상을 통해 임상약물의 치료 효과를 입증했음을 기술하고 있다.





한편, 1920년도부터 발행된 메디치나는 세계적으로 공신력을 인정받고 있는 상위 저널이다. 안과학부터 종양학까지 질병의 예방, 치료 등 의학기술을 증진시키기 위해 스위스의 MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)에서 발간되는 대표적인 의료 학술지 중 하나다.