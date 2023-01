[카드] TYM 통합 북미법인 출범 기념 'NDM' 개최

[프라임경제] 글로벌 농기계 전문 기업 TYM(002900)은 북미 법인 TYM-USA가 지난 1일 브랜슨(Branson)과의 통합을 완료하고 TYM North America로 새롭게 출범했다고 12일 밝혔다.





TYM은 국내에 이어 해외 법인 역시 통합 완료하며 양사의 제품과 서비스에 대한 노하우를 공유하고 시너지를 창출하며 글로벌 브랜드로 도약한다는 방침이다. 이와 함께 북미와 캐나다 딜러 대상 '2023 TYM New Generation(National Dealer Meeting, 이하 NDM)'을 개최하고 차세대 통합 메시지인 "Together as one"을 공유했다.





이번 NDM은 북미 전역 320여 딜러점의 높은 글로벌 경쟁력 확보를 도모하기 위해 지난 4일부터 6일까지 플로리다 올랜도 월드 센터 메리어트(Orlando World Center Marriott)에 마련됐다.





TYM은 북미 전역 고객의 다양한 요구에 대응할 수 있도록 한층 강화된 성능의 제품으로 세분화한 라인업을 소개했다. 특히 2023년 출시 예정인 75·115·130마력의 신제품 트랙터는 공개와 동시에 올해 1분기 사전 주문 예약이 조기 마감될 정도로 성공적이었다는 설명이다.