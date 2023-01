[오늘의 장바구니] AK플라자·세노비스·롯데온 외

[프라임경제] '합리적 소비'에 가치관이 달라진 요즘. 누구에게나 필요한 소비지만, 가성비와 가심비부터 친환경, 사회공헌까지 고려하는 등 한 제품을 구매하기까지 많은 고민을 한다. 이에 '오늘의 장바구니'에서는 다양한 유통, 식음료 기업들의 행사와 이벤트를 소개하며 '입고, 먹고, 마시고, 바르는' 현명한 소비에 고민하는 독자들에게 꼭 필요한 정보를 제공하고자 한다.





AK플라자가 23일까지 분당점, 수원점, 평택점 식품관에서 설 선물세트를 본격 판매한다.





AK플라자는 고물가에 경기 불황이 지속되고 있는 2023년 설을 맞아 받는 이의 취향도 고려하고 동시에 실속도 챙길 수 있는 '셀프 초이스 기프트' 구성을 확대해 선보인다. '셀프 초이스 기프트'는 AK플라자 식품관에서 직접 매입해 품질이 우수한 수산, 정육, 과일을 고객이 원하는 크기와 형태의 선물세트로 구성해 감사의 마음을 전하는 DIY형 선물세트다. 특히, 금번 설에 선보이는 '셀프 초이스 기프트'는 명절 선물 인기 품목인 한우세트에서 변화를 줬다.





AK플라자가 23일까지 분당점, 수원점, 평택점 식품관에서 설 선물세트를 본격 판매한다. © AK플라자



기존에는 프리미엄 한우인 '개군한우'로만 한정해 선보였으나, 2023년 설에는 실속을 중시하는 소비 트렌드를 반영해 고객이 선택 가능한 한우 품목에 중저가 한우 상품군을 추가했다. 중저가 한우 '셀프 초이스 기프트'는 구성에 따라 10만원 초반부터 20만원 중반대의 가격으로 만나볼 수 있다.





이 외에도 AK플라자는 고물가 시대에 작은 사치를 즐기려는 '스몰 럭셔리' 트렌드를 반영해 '마이하트' 세트와 '달콤 제주 삼색 향기' 세트를 선보인다. '마이하트'는 청포도와 적포도를 교배해 붉은색 빛을 띄는 포도로 자두·포도·사과 등 여러 가지 과일 맛이 나고 평균 당도도 우수하다. 또한 특유의 아삭한 식감과 하트모양의 알맹이로 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있는 이색 과일이다.





'달콤 제주 삼색 향기' 세트는 제주 서귀포 지역의 우수농가에서 생산된 한라봉, 레드향, 천혜향으로 구성된 고당도 만감류 선물 세트다. AK플라자에서 제안하는 모든 과일 선물 세트는 숙련된 AK플라자 전문가가 직접 유명 산지에서 매입하고 까다로운 선별 작업을 거쳐 당도, 크기, 빛깔 면에서 프리미엄급을 자랑한다.





또한, 늘어나는 와인 및 위스키 애호가들을 겨냥해 희소성 있는 프리미엄 와인(△메종 르루아 △루이라뚜르) 및 희귀 고연산 위스키 '달모어 컨스텔레이션' 등을 한정 수량으로 선보인다.





AK플라자에서는 설 본 판매에 맞춰 다양한 금액 프로모션도 준비했다. AK플라자 분당점, 수원점, 평택점에서 AK카드로 명절 선물세트를 일정 금액 이상 구매한 고객을 대상으로 5%의 상품권을 증정한다. 또한, 동일 점포에서 AK카드로 청과 및 우육 선물세트를 구매한 고객을 대상으로 합산 금액에 따라 7% 상품권을 증정한다. 해당 프로모션은 설날 연휴 마지막 날인 1월24일까지 진행된다.





AK플라자가 운영하는 인터넷 종합쇼핑몰 AK몰도 설을 맞아 다양한 금액 프로모션을 18일까지 진행한다. AK몰에서 설 선물 상품 구매 시 최대 10%의 적립금으로 돌려주는 페이백 프로모션을 선보인다. 2일부터 3만원 이상 선물하기 서비스를 이용한 고객을 대상으로 구매금액의 10%를 추가로 제공하는 설 시즌 프로모션도 진행된다.





이케아 코리아가 낮은 가격으로 꿈꾸는 공간을 실현할 수 있는 인테리어 디자인 서비스를 전 매장 및 화상 상담이 가능한 원격 채널에서 론칭한다.





이케아의 인테리어 디자인 서비스는 집뿐만 아니라 사무실, 카페, 레스토랑 등 소규모 비즈니스 공간을 위한 맞춤형 인테리어 솔루션을 제공한다. 이케아 인테리어 디자이너가 1:1 상담을 바탕으로 가구, 홈 액세서리 등을 포함한 공간에 어울리는 제품의 조합 및 배치, 공간 활용 계획, 3D 도면을 포함한 공간 스타일링 등을 제안한다.





해당 서비스는 일반 주거 공간을 대상으로 하는 '인테리어 디자인 서비스'와 비즈니스 공간을 대상으로 하는 '비즈니스 인테리어 디자인 서비스'로 나뉘어 운영된다. 각 서비스는 가구, 홈액세서리 등만으로 공간을 꾸미고자 하는 고객을 위한 '베이직', 마감재 등을 포함한 통합 인테리어 디자인 솔루션을 원하는 고객을 위한 '플러스'로 구분돼 원하는 서비스 범위를 선택해 더 합리적인 가격으로 이용할 수 있다.





모든 서비스는 이케아 코리아 전 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점)에서 운영되며, 이케아 코리아 공식 온라인 몰 또는 각 매장 '이케아 포 비즈니스(IKEA for Business)' 방문 예약 후 이용할 수 있다. '비즈니스 인테리어 디자인 플러스'를 제외한 모든 서비스는 이케아의 원격 주문 서비스 '헤이오더(Hej Order)'를 통해서도 제공된다. 화면 공유 기능을 활용해 PC 또는 스마트폰을 통한 실시간 상담이 가능해 시간과 공간의 제약 없이 편리하게 서비스를 받을 수 있다.





1월2일부터 3월5일까지는 인테리어 디자인 서비스 론칭 기념 이벤트가 진행된다. 행사 기간 동안 2개 이상 공간을 위한 인테리어 디자인 서비스 베이직 또는 플러스 이용 고객을 대상으로 1개 공간의 인테리어 디자인 서비스가 무료로 제공된다. 또한, 각 매장 또는 '헤이오더'를 통한 서비스 이용 고객 선착순 10명에게는 이케아 인테리어 디자이너가 공간을 방문해 최종 점검 서비스를 제공한다. 더불어 매장 방문 상담 고객을 대상으로 이케아 레스토랑에서 사용 가능한 미트볼 쿠폰을 선물로 증정한다.





세노비스가 토끼의 해, 계묘년을 맞아 세노비스 공식몰에서 새해 특별 기획전 '세 마리 토끼 잡는 트리플러스'를 진행한다.





'트리플러스'는 하루 한 번 두 캡슐로 비타민·미네랄은 물론 한국인에게 부족하기 쉬운 오메가-3(EPA 및 DHA 함유유지)까지 간편하게 섭취할 수 있는 3 in 1 포뮬러로 한번에 세 마리 토끼를 잡는 세노비스의 베스트셀러 라인이다.





약 3주간만 진행되는 새해 특별 프로모션은 세노비스 몰 회원구매 시 최대 30%+10%의 높은 할인율과 함께 제품 구매 시 새해 건강관리 운동키트 및 트리플러스 미니샘플도 증정한다. 또 누구나 참여 가능한 100% 당첨 확률의 럭키박스 이벤트를 통해 각종 쿠폰과 최대 1년치 트리플러스 정품까지도 받아볼 수 있어 혜택에 풍성함을 더한다.





이번 행사는 착한 가격에 3-in-1 트리플러스를 구매할 수 있는 좋은 기회는 물론, 세분화된 라인업 덕분에 소비자가 성별과 연령에 따라 맞춤 영양을 선택할 수 있어 가족이나 지인의 영양 맞춤 건강 선물로도 제격이다.





트리플러스는 △에너지 생성에 도움을 주는 비타민 B군 함량이 높은 '트리플러스 맨' △항산화, 비타민 C와 가임기 여성에게 필요한 철분, 엽산을 강화한 '트리플러스 우먼' △항산화, 뼈 건강, 건강한 혈액순환 등 50세 이후 기초 건강에 꼭 필요한 영양을 담은 '트리플러스 50+'로 구성된다.





럭키박스 이벤트 '세 마리 토끼 잡는 트리플러스와 행운 잡기'는 캠페인 기간 동안 진행되며 트리플러스의 비타민, 미네랄, 오메가-3(EPA 및 DHA 함유유지) 세가지 영양을 가진 토끼를 모두 잡으면 참여가 완료된다. 등수에 따라 트리플러스 1년치, 한정판 세노비스 다이어리 세트(New Year Kit), 트리플러스 맨·우먼 2종 샘플 등 푸짐한 경품이 마련돼 있다. 뿐만 아니라 이벤트 참가자 전원에게는 참여 감사 특별 쿠폰팩도 제공한다.





하이모가 새해를 맞이해 '2023 하이~묘(卯)' 특별 프로모션을 진행한다.





이번 프로모션은 2023년 계묘년 토끼해의 시작을 기념해 진행하는 이벤트로, 1월 한 달간 하이모 맞춤가발을 처음 구매하는 토끼띠 소비자에게 다채로운 할인 혜택을 제공하는 것이 주 내용이다.





특히 1963년생 토끼띠 구매 고객은 최대 30만 원, 그리고 1951년생, 1975년생, 1987년생, 1999년생 토끼띠 구매 고객은 최대 20만 원의 금액 할인 혜택을 각각 받을 수 있다.





하이모가 새해를 맞이해 '2023 하이~묘(卯)' 특별 프로모션을 진행한다. © 하이모



또한 행운의 글자 이벤트도 함께 실시한다. 하이모는 계묘년의 초성을 따서 이름에 'ㄱ, ㅁ, ㄴ'이 포함된 고객에게 하이모 맞춤가발을 최대 20만 원 할인된 금액으로 구매할 수 있는 기회를 마련했다.





여기에 하이모 맞춤가발을 2개 이상 동시 구매하는 고객에게는 두 번째 제품에 대해 최대 50만 원의 가격 할인 혜택까지 제공한다. '2023 하이~묘(卯)' 프로모션은 전국 하이모와 하이모레이디 지점에서 동시 진행한다.





이외에도 하이모 직영매장에 방문한 신규 상담 고객에게는 가발 관련 상담만 받아도 겨울철 두피를 청결하게 관리할 수 있는 헤어케어 제품 '네츄럴 프로텍터 샴푸(500ml)'를 제공한다. 추가로, 가발 제품 구매 고객을 대상으로 선착순 2500명에게는 '하이모 모태미남' 논알콜 굿즈도 무료 증정한다.





닥터지(Dr.G)가 인기 안티에이징 크림인 '블랙 스네일 크림'의 온라인 공식 판매를 시작한다고 2일 밝혔다.





블랙 스네일 크림은 누적 판매량 2800만 개를 돌파하며 '국민 안티에이징 크림'으로 주목받는 닥터지의 스테디셀러 제품이다. 닥터지는 블랙 스네일 크림을 더 많은 소비자들이 경험할 수 있도록 네이버 브랜드 스토어를 비롯한 온라인 공식 제휴 채널을 통한 공식 판매를 결정했다.





닥터지 블랙 스네일 크림은 보습과 영양, 미백, 주름 개선, 리프팅까지 크림 하나로 케어할 수 있는 안티에이징 토탈 케어 제품으로, 일명 '달팽이 크림'으로 불리며 많은 사랑을 받고 있다. 블랙 스네일 20%와 프로폴리스를 함유해 피부에 고영양을 선사하고 피부 수분량을 개선해 탄력 넘치는 피부를 가꾸는 데 도움을 준다. 진주 파우더를 함유해 기미와 잡티까지 케어할 수 있다. 미백, 주름개선 기능성을 인정받았으며, 피부 안티에이징 인체적용시험과 피부자극테스트까지 완료해 안심하고 사용할 수 있다.





닥터지는 블랙 스네일 크림 온라인 공식 출시를 기념해 네이버에서 1월6일부터 20일까지 진행되는 설 선물 추천 기획전인 '설 선물대첩'에 참여한다. 기획전에서는 할인 혜택 및 증정품 등 풍성한 혜택을 만나볼 수 있다.





세라젬이 계묘년 새해를 맞아 1월 한 달간 헬스케어 가전 구매 및 렌탈 고객에게 풍성한 혜택을 제공하는 '새해 맞이 프로모션'을 진행한다.





이번 프로모션은 신년을 맞아 고객들이 세라젬과 함께하는 건강한 한 해를 기원하고자 마련됐다. 세라젬은 프로모션 기간 동안 △척추 의료가전 혹은 안마의자를 구매·렌탈 고객 대상 프리미엄 러그 및 10만원 상당의 백화점 상품권 증정 △세라젬 발마사지기와 에어마사지기, 물걸레 청소기 세라봇 등을 할인 가격에 제공 등 풍성한 구매 혜택을 준비했다. 또한, 척추 의료가전 구매 고객이 세라젬V6를 재구매·재렌탈 할 시 60만원의 가격 할인 혜택도 받을 수 있다.





또 척추 의료가전이나 안마의자 구매 시 브랜드 상관없이 기존 안마의자를 무상수거해주는 프로그램도 운영할 계획이다.





안마의자 파우제 디코어를 구매하거나 렌탈하는 고객에게는 크리에이티브 디렉터 정구호와 협업해 출시한 전용 러그, 담요, 쿠션 등 '헬스테리어 3종 키트' 등의 혜택을 제공한다. 휴식가전 파우제 M2를 구매 및 렌탈하는 고객에게는 '파우제 전용 디자인 협탁'과 '전용 러그'를 증정한다.





보다 합리적인 가격으로 헬스케어 가전을 경험할 수 있는 결합 구매 혜택도 마련됐다. 척추 의료가전과 안마의자 2종을 결합 렌탈하는 고객이라면 월 최대 1만원의 렌탈료 할인을 챙길 수 있으며, 제품 3종 결합 렌탈 시에는 세라봇 차콜 풀 패키지를 추가로 증정 받을 수 있다.





이 외에도 세라젬은 △프리미엄 건강기능식품 '세라메이트' 전 품목 1+1 프로모션 △등과 엉덩이 가죽 시트 무상 교체 등 다양한 프로그램을 함께 진행한다.





롯데온 온앤더뷰티가 새해 메이크업 트렌드에 맞춰 뷰티 대축제를 연다.





롯데온 온앤더뷰티는 2일부터 15일까지 2주간 '올 어바웃 뷰티(ALL ABOUT BEAUTY)' 행사를 진행한다. 이번 행사는 온앤더뷰티가 개최하는 새해 첫 행사로 역대 최대 혜택으로 준비했다. 백화점 뷰티 브랜드 구매 시 최대 10% 카드 즉시 할인 혜택을 제공하며, 매일 오전 10시부터 선착순 2023명에게 최대 15% 중복 할인 쿠폰을 증정한다. 행사 기간 온앤더뷰티 단독 선출시 신상품과 단독 기획 상품을 선보이고, 온앤더뷰티 클럽 회원에게는 체험단 및 엘포인트(L.Point) 추가 적립 기회도 제공한다.





최근 일부 기업들이 재택 근무를 해제하고, 실내 마스크 해제 논의가 이뤄질 정도로 사회적 분위기가 변함에 따라 메이크업에 관심을 갖는 고객이 늘고 있다. 롯데온 온앤더뷰티의 12월(12/1~28) 실적을 살펴보면, '베이스메이크업'과 '색조메이크업' 매출이 전년대비 각 40%, 30% 증가했으며, 피부 관리 및 뷰티에 신경을 쓰는 남성 고객이 늘어나며 '남성화장품' 매출도 전년대비 70%로 크게 증가했다.





특히, 올해는 엔데믹 분위기가 고조되며 다양한 색조를 활용한 화려한 메이크업이 트렌드로 떠오를 것으로 예상하고 있다. 롯데온 온앤더뷰티는 다채로운 색상의 뷰티 신상품 및 인기상품 등을 모아 역대 최대 혜택의 '올 어바웃 뷰티' 행사를 기획했다.





먼저, 올해 새롭게 출시한 다양한 신상품을 온앤더뷰티에서 가장 먼저 선보인다. 1일부터 '디올 미차 에디션' 신상품을 온앤더뷰티에서 먼저 선보이며, 이는 '디올 포에버 꾸뛰르 쿠션'과 '루즈 디올'을 비롯한 6종의 메이크업 제품에 크리스챤 디올의 뮤즈였던 미차 브리카르의 독특한 스타일을 담아 한정판으로 출시한 상품이다. 또한, 역대 인기 색상들로 조합해 한정판 패키지로 제작한 '바비브라운 럭스 아이섀도우 NEW 컬렉션'을 온앤더뷰티 단독으로 가장 먼저 선보이고, 상품 구매 시 '럭스 립스틱'을 증정한다.





인기 메이크업 제품을 추가 용량 및 정품 증정 등의 혜택으로 구성한 온앤더뷰티 단독 기획 상품도 선보인다. '에스티로더 더블웨어 파운데이션' 구매 시 마스카라 정품을 증정하며, '메이크업포에버 HD SKIN 파운데이션 세트' 구매 시 메이크업 스펀지 정품 증정 및 선물 포장 서비스를 제공한다. 아이 메이크업 제품으로는 '맥 아이섀도우'를 듀오 세트로 선보이고, '베네피트 프리사이슬리' 상품을 2개 구매 시 1개를 증정한다.





온앤더뷰티 전용 멤버십인 '온앤더뷰티 클럽' 회원에게는 특별한 혜택을 제공한다. 샤넬, 프레쉬, 끌레드뽀보떼 등 인기 상품 및 신상품을 직접 사용해볼 수 있는 뷰티 체험단 기회를 제공한다. 디올, 바비브라운, 설화수 등 10여개 백화점 뷰티 브랜드 구매 시 구매 금액의 최대 10%를 엘포인트로 적립해주며, 온앤더뷰티가 선정한 인기 상품 구매 시 3천점을 추가로 증정한다. 더불어 경품 이벤트를 진행해 참여 고객 중 추첨을 통해 러쉬 패키지 선물세트 및 롯데시네마 영화예매권 등을 증정한다.





쿠팡이 새해를 맞이해 겨울 패션 상품을 세일하는 '1월 패션위크 New Year Last Chance(새해 마지막 기회)'를 진행한다. 오는 8일까지 진행하는 이번 패션위크는 'New Year Last Chance'라는 타이틀처럼 겨울 시즌에 진행되는 마지막 세일이며, 겨울 패션 상품을 최대 80% 할인한다.





쿠팡이 새해를 맞이해 겨울 패션 상품을 세일하는 '1월 패션위크 New Year Last Chance'를 진행한다. © 쿠팡



'쿠팡 패션위크'는 쿠팡이 매달 첫 주에 진행하는 패션 월간 이벤트로 매달 새로운 주제로 최신 패션 트렌드가 반영된 아이템들을 저렴한 가격으로 만나볼 수 있다. 이번 주는 기온이 떨어진 겨울 막바지에 필요한 패딩아우터, 겨울코트, 부츠, 니트, 맨투맨 등을 엄선했으며, 신학기 준비를 서두르는 고객을 위해 키즈 책가방/실내화도 선보일 예정이다.





티몬이 신년을 맞아 다양한 공연·전시 행사를 개최하고 특가 티켓과 단독 공연 회차 예매 등 풍성한 혜택을 전한다.





먼저, 티몬스테이지에서 새해 대작 뮤지컬로 주목받는 〈베토벤; Beethoven Secret〉을 만날 수 있다. 티몬스테이지는 오직 티몬에서만 예매할 수 있는 단독 공연 회차다. 오는 3일이 되는 자정부터 〈베토벤; Beethoven Secret〉 2월11일 오후 7시30분 공연 티켓을 선보인다.





특히 이번 2월11일 공연 티켓에 한해 최대 20%까지 할인 판매한다. 특가는 물론 무료 예매 수수료, 원하는 좌석 지정 등 다양한 티몬스테이지 혜택도 제공한다.





어린이 동반 가족 관람객을 위한 '티몬키즈아트센터' 기획전도 마련했다.





티몬은 내달까지 온 가족이 즐기기 좋은 공연·전시 상품들을 엄선해 특가판매한다. 전용 쿠폰도 발급해 공연은 1만원 이상 구매 시 5% 할인, 전시는 5000원 이상 구매 시 3% 할인 받을 수 있다.





위메프가 설 명절을 앞두고 이달 17일까지 '2023 설프라이즈' 프로모션을 진행한다.





'2023 설프라이즈'는 트렌드와 판매 DB를 바탕으로 명절 인기 상품을 큐레이션해 기획한 설날 프로모션이다. '오늘의 추천 상품' '카테고리별 선물' '가격대별 상품' 등 다양한 코너를 마련해 쇼핑 편의성을 높인 것이 특징이다.





또한 장바구니 쿠폰, 카드사별 쿠폰 등 최대 40% 할인 쿠폰을 제공해 명절 선물을 보다 저렴하게 구매할 수 있다.





메인 코너인 '오늘의 추천 상품'에서는 설 시즌 인기 상품 중 MD가 엄선한 카테고리 대표 상품을 매일 4개씩 특가로 선보인다.





선물 선택 고민을 덜어줄 '카테고리별 선물(건강/신선/가공/생활/패션·뷰티/디지털·가전)', '가격대별 상품(~1만 원/1~5만 원/5~10만 원/10만 원~) 추천' 코너도 운영한다.





인터파크가 '일본 큐슈 골프 기획전'을 진행한다.





인터파크는 최근 급증하는 일본 여행 수요를 반영해 골프와 온천을 동시에 즐길 수 있는 큐슈 지역 3박4일 상품을 출시했다. 따뜻한 기후로 사계절 골프가 가능한 큐슈는 한국에서 약 1시간 30분 정도로 소요되는 대표적인 인기 여행지다. 올해 3월까지 이용 가능한 상품으로, 상품별 출발 기간은 상이하다.





인터파크는 전통 료칸, 호텔, 골프텔 등 다양한 숙박 옵션을 제공한다. 전통 료칸팩은 매일 다른 골프장을 이용한 후 천연 온천욕을 즐길 수 있다. 호텔의 경우, 쇼핑, 관광 등 자유일정을 포함해 여행객 만족도를 높였다. 골프장 내 호텔 또는 리조트에서 숙박하는 골프텔 상품은 하루 최대 36홀 라운드를 제공한다. 이외에도 큐슈 지역 인기 골프장 20곳도 추가 안내해 여행 편의를 제고했다.





한화호텔앤드리조트가 운영하는 더 플라자는 설을 맞아 명품 선물세트와 명절 투 고(To-Go) 상품을 한시적으로 선보인다.





더 플라자 명품 선물세트는 인기 품목인 농축수산물을 비롯해 F&B 역량을 발휘한 셰프 스페셜, 호텔 PB상품 등으로 구성했다. 금액은 10만 원 이하 실속형부터 200만 원대 프리미엄형까지 다양한 가격대로 준비해 선택의 폭을 넓혔다. 특히 신규 출시된 '더 플라자 한우구이 세트'는 빅데이터를 바탕으로 고객 선호도가 높은 특화 부위만을 모아 마련한 상품이다.





그외에도 셰프 스페셜 신규 상품으로 '전복 소갈비찜'과 '화고버섯 동파육' 2종을 준비했다. '전복 소갈비찜'은 최상급 전복과 소갈비를 장시간 조리한 일품 한식요리로 보양에 제격이다. '화고버섯 동파육'은 중식당 도원만의 조리법으로 만든 특별요리로 부드러운 식감의 수육에 풍미 가득한 화고버섯을 더했다. 명품 선물세트 판매 기간은 '23년 1월2일부터 '23년 1월 16일까지다.





한화호텔앤드리조트가 운영하는 더 플라자는 설을 맞아 명품 선물세트와 명절 투 고(To-Go) 상품을 한시적으로 선보인다. © 한화호텔앤드리조트



올해 더 플라자 명절 투 고(To-Go)는 재료와 품질에 더욱 집중해 5~6인용 1종을 한정 판매한다. 해당 상품은 특급 호텔 셰프가 전국 12 종가 전통 방식으로 수령 당일 조리하는 것이 특징이다. 메뉴에는 한우 사골 떡국과 전복초, 한방 갈비찜, 제주 참굴비구이 등을 포함해 9가지가 제공된다. 명절 투 고(To-Go)는 '23년 1월5일부터 네이버 예약이 가능하다.





그간 꾸준한 인기를 끌고 있는 P컬렉션(P-Collection) 역시 최대 20% 할인을 진행한다. 또한 이번에는 더 플라자의 시그니처 향 '퍼퓸 데 브와'를 담은 '디퓨저&룸앤패브릭스프레이 세트'가 새롭게 추가됐다. 자세한 사항은 더 플라자 공식 홈페이지를 확인하면 된다.