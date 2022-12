신세계프라퍼티 '그랜드 스타필드 광주' 추진...5가지 라이프스타일 공간 제안

[프라임경제] 신세계프라퍼티가 광주광역시에 복합쇼핑몰을 넘어서는 세상에 없던 '미래형 복합라이프스타일 센터' 건립을 추진한다.





신세계프라퍼티는 광주광역시 서부 어등산 부지 41만7531㎡(약 12.6만평)에, 연면적 53만6900㎡(약 16만평) 규모의 '그랜드 스타필드 광주' 건립 제안서를 지난 28일 광주광역시에 제출했다.





국내 최초, 최대 규모의 복합쇼핑몰 '스타필드'를 운영 중인 신세계프라퍼티는 광주 전역 및 인접 도시 접근성이 우수한 광주 어등산 부지를쇼핑과 엔터테인먼트를 넘어 광주만의 새로운 콘텐츠인 압도적 규모의 휴양·레저·문화 등의 인프라를 결합한 체류형 복합공간으로 개발할 방침이다.





기존 스타필드가 쇼핑과 엔터테인먼트를 중심으로 한 원데이 몰링에 중점을 뒀다면 '그랜드 스타필드 광주'는 2박 3일 이상을 체류할 수 있는 '스테이케이션'을 지향한다.





또한, 스타필드, 리조트 등 시설과 호남 전역을 연계한 관광루트 조성 등을 통해 광주와 호남지역뿐 아니라 대한민국 전체를 아우를 수 있는 국가대표 랜드마크로 육성한다는 계획이다.





한편, 신세계프라퍼티는 광주 지역에 최적화된 공간으로 어등산 부지를 개발하기 위해 지난 3년간의 소셜 빅데이터 약 1800만건을 분석하는 등 광주 시민의 목소리에 귀 기울였다.





그 결과 광주시민들은 '자연과 함께하는 힐링·레저공간' '문화·예술에 대한 열망' '트렌디함 추구' 등 "트렌디한 라이프스타일을 광주를 벗어나지 않고 즐길 수 있는 공간과 콘텐츠를 원하고 있다"는 결론을 도출했다.





또한, 인근의 나주혁신도시 등 호남 전역 지역민의 경우 인프라 이용에 있어 광주시 의존도가 높고 문화·여가 시설에 대한 갈증이 크다는 점을 파악했다.





신세계프라퍼티는 이러한 분석 결과를 바탕으로 광주와 호남지역의 니즈를 담아 신세계만의 콘텐츠와 스타필드 운영 노하우로 연면적 53만6900㎡(약 16만평) 규모의 5가지 라이프스타일 공간을 제안했다.





연면적 26만㎡(약 8만평) 규모의 어메이징한 고객 경험을 제공할 스타필드 '라이프스타일 오아시스'를 비롯해 △하이엔드 힐링 리조트 복합단지 '피스풀 파라다이스' △지역 작가 작품 중심의 예술공원 '아트 테라스 가든' △실내와 야외를 결합한 다이나믹한 엔터테인먼트를 즐길 수 있는 공간 '액티브 정글' △스포츠와 다양한 문화이벤트를 즐기는 열린 커뮤니티 공간 '커뮤니티 파크'등이다.





이를 통해 신세계프라퍼티는 연간 3000만 명의 방문객 유치, '스타필드 광주'현지법인 설립을 통한 지역 세수 확대, 지역민 우선채용을 포함한 3.6만명 고용 유발 등 22.7조원의 경제적 파급 효과로 지역경제 발전에 기여한다는 방침이다.





이와 더불어 지역의 동반성장 파트너로서 역할에도 앞장서겠다는 각오다. 상생 거버넌스 구축 및 지역 밀착 프로그램 등 상생 방안을 적극 실천해 지역사회의 발전과 성장에도 이바지할 계획이다.





임영록 신세계프라퍼티 대표는 "광주시민의 오랜 염원이었던 복합쇼핑몰, 그 이상의 가치를 제공하기 위해 그간 스타필드를 개발·운영하며 쌓아온 유통 역량과 노하우를 집약해 기존 스타필드를 뛰어넘는 '미래형 복합 라이프스타일 센터, 그랜드 스타필드 광주'를 선보여 광주에서만 누릴 수 있는 풍요로운 라이프스타일을 제공할 것"이라며 "지금껏 상상해보지 못한 새로운 쇼핑 경험과 미래 라이프스타일을 제시해 광주와 호남을 넘어 대한민국 대표 랜드마크로 육성, 누구나 방문하고 싶은 광주광역시를 만드는 데 앞장 서겠다”라고 말했다.





◆스타필드 중심으로 5가지 라이프스타일 단지 조성





그랜드 스타필드 광주는 숲과 힐링, 레저가 결합된 미래형 복합 라이프스타일 단지로 어등산 부지 41만7531㎡(약 12.6만평)을 활용해 계절마다 바뀌는 자연의 아름다움을 그대로 담아낼 계획이다.





편안하고 여유로운 공간 속에서스타필드를 중심으로 쇼핑·휴양·문화예술·액티비티·커뮤니티 등 5가지 라이프스타일을 제안하는 단지들을 배치해 기존의 쇼핑몰에서 벗어나 고객의 경험을 확장할 것이다.





그랜드 스타필드 광주 5가지 라이프스타일 공간. © 신세계프라퍼티



먼저 '라이프스타일 오아시스(Lifestyle Oasis)'는 압도적인 규모와 차별화된 콘텐츠로 쇼핑 이상의 가치를 선사하는 미래형 스타필드다. 실감 콘텐츠를 통해 몰입 경험을 극대화한 신개념 '레저테인먼트 공간'과 별마당 도서관, 별마당 키즈, 클래스콕 등 소통과 공감의 매개체 '커뮤니티 복합 문화 공간', 메가스토어, 대규모 할인 전문점 등 호남 최초·최고·최대의 '카테고리 전문점', 글로벌 트렌드를 소개하고 라이프스타일을 리드하는 '아이코닉 플래그십 스토어'와 트렌디한 고품격 미식 공간 '프리미엄 푸드홀'을 선보인다.





하이엔드 힐링 리조트 복합단지인 '피스풀 파라다이스(Peaceful Paradise)'에서는 시원하게 펼쳐진 어등산의 녹음을 감상하며 스테이케이션을 즐길 수 있다. 또, 자연의 아름다움을 배경 삼아 문화예술 작품을 전시하는‘아트 테라스 가든(Art Terrace Garden)'은 그랜드 스타필드 광주를 찾는 이들의 영감을 자극할 것으로 기대된다.





최첨단 디지털 기술을 접목한 체험형 액티비티로 생동감 넘치는 다이내믹 엔터테인먼트를 경험할 수 있는'액티브 정글(Active Jungle)', 스포츠와 함께 다양한 문화 이벤트를 즐기는 열린 커뮤니티 공간 '커뮤니티 파크(Community Park)'도 조성된다.





◆3대 상생 방안 추진...지역 동반 성장 도모





신세계프라퍼티는 지역 동반성장 파트너로서 "We make place for all people and earth(사람과 환경을 위해 진심을 담아 미래를 만들어 갑니다)"라는 ESG 경영 미션 하에 차별화된 상생 프로그램으로 지역 상권 활성화 및 지역경제 발전에 기여해 왔다.





광주에서는 △상생 거버넌스 구축 △지역 밀착 프로그램 진행 △시민 친화 공간 제공등 3대 상생 방안을 적극 실행해 지역사회와 함께 성장하는 선순환 구조를 구축할 방침이다.





먼저, 광주시·광주시민·신세계프라퍼티가 유기적인 상생 협력을 도모할 수 있도록 체계적인 거버넌스를 마련한다.





현지법인인 '㈜스타필드 광주(가칭)'를 설립해 관광객 유치를 통한 세수 증대는 물론, 지역 인재 우선 채용을 포함한 3만6000명 규모의 고용기회 창출과 지역사회 환원을 적극 도모해 실질적인 지역경제 활성화에 기여한다.





이와 함께, 민관 상생협의체를 운영해 인근 전통시장 상인과 지역 소상공인의 의견을 직접 수렴, 광주시민의 공감을 이끌어 내는 상생 활동을 펼칠 계획이다.





그랜드 스타필드 광주 전체 조감도. © 신세계프라퍼티



지역민과 함께하는 로컬 프로그램으로 지역사회에 새로운 활력도 불어넣는다.





시니어 커뮤니티 활성화, 취약 계층 문화 체험 제공은 물론 지역 상권 역량 강화를 위한 '전통시장 활성화 프로젝트'도 진행한다.





전통시장 활성화 프로젝트는 신세계프라퍼티의 대표적인 ESG 가치 경영 활동으로, 지역의 대표시장을 찾아 오랜 시간 상인들과 소통하고 지역 특성을 면밀히 분석해 실질적으로 필요한 활동을 맞춤 지원한다.





아울러, 로컬 크리에이터와 로컬 브랜드도 아낌없이 지원한다. '상생 플리마켓'을 진행해 우수 제품을 소개할 수 있도록 판로 개척을 돕고, 지역 예술인에게도 작품을 전시할 수 있는 전시 공간을 제공한다. 광주에서만 만나 볼 수 있는 로컬 브랜드 발굴 및 지역 특화 상품 개발에도 적극 나선다.





모두에게 열린 시민 친화 공간도 제공한다.





어린이부터 중장년층까지 전 세대가 모여 소통하고 공감할 수 있는 '별마당 도서관'과 다양한 체육시설을 즐길 수 있는 '스포츠파크'를 개방하고, '웰컴 플라자'에서 플리마켓과 버스킹 공연 등 광주시민을 위한 문화 이벤트를 진행할 계획이다.





나아가 ESG 경영 이념을 기반으로 지속 가능 건축을 연구하는 사내 연구조직 '에코랩'과 함께 친환경 아이템을 분석하고 철저한 내부 관리로 내실 있는 환경 경영을 실천한다는 의지다.