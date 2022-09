[잇속] SKT·LGU+·KT스카이라이프 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT-SKB, 국제망에 첫 PQC 상용화





SK텔레콤(017670)은 SK브로드밴드와 국제망을 이용하는 글로벌VPN(가상사설망) 네트워크에서 PQC를 상용화했다고 13일 밝혔다.





SKT 연구원들이 국제망에 PQC를 적용하기 위한 연구를 수행하고 있다. ⓒ SK텔레콤



AI서비스컴퍼니인 SKT는 이번 PQC 상용화를 통해 QKD(양자암호키분배기)와 QRNG(양자난수생성기)에 이어 PQC(양자내성암호)로 양자암호 기술 영역을 확대하고, 효율적으로 보안성을 강화할 수 있게 됐다.





QKD는 물리적인 키 분배장치를 구간마다 설치·운용하는 반면, PQC는 SW방식으로 구현돼 보안 영역과 편리성 등에서 상호 보완적인 기술로 평가된다. SK텔레콤은 이번에 물리적 제약으로 QKD 네트워크를 사용하기 어려운 국제망 구간에서 PQC를 효율적으로 적용할 수 있음을 보여줬다.





SK브로드밴드는 지난 8월 SW 업데이트를 통해 PQC-VPN 설치를 완료하고, 미국∙일본∙싱가폴 등 해외에서 네트워크 테스트를 성공적으로 완료했다고 설명했다.





'PQC-VPN'은 VPN 네트워크의 보안 강화를 위해, PQC 공개키 암호화·키분배, 전자서명 알고리즘을 적용했다.





특히 PQC-VPN은 국내에서 처음으로 NIST(미국표준기술연구소)가 선정한 PQC 알고리즘 최종 후보인 '크리스털 카이버'와 '크리스털 딜리슘'을 채택했다. 또 PQC-VPN은 인증 및 키분배 시에 기존 공개키 기반 알고리즘을 PQC알고리즘과 동시에 활용하는 하이브리드 기술을 적용해 안정성을 강화했다.





◆LGU+, AI 기반 네트워크 자동화 기술 실증 완료





LG유플러스(032640)는 인공지능(AI) 기반 네트워크 자동화 3GPP 표준기술 장비인 '네트워크 데이터 분석 기능(NWDAF)'을 통해 장애인지-자동조치 기술을 실증했다.





LG유플러스 직원들이 NWDAF를 활용한 네트워크 슬라이스 품질 보장기능을 검증한 결과를 확인하고 있는 모습. ⓒ LG유플러스



NWDAF는 이동통신 국제 표준화 기구인 3GPP가 표준기술로 정의한 차세대 네트워크 장비다. 네트워크 운영 중 발생하는 다양한 정보를 수집해 AI 모델을 만들고, 이 모델을 기반으로 네트워크를 실시간으로 제어한다.





NWDAF는 네트워크 슬라이스 품질 보장 기술에 활용될 수 있다. 네트워크 슬라이싱은 하나의 물리적인 네트워크를 통해 여러 품질 조건에 따라 다수의 논리적 네트워크를 제공하는 기술이다.





LG유플러스는 NWDAF 표준 기술을 활용해 네트워크 슬라이스 별 품질 이슈를 사전에 예측하고 발생가능한 문제의 근본원인을 자동으로 조치하는 'AI기반 장애 인지 및 자동 조치' 기능을 실증했다. 이 기능을 통해 서비스 품질 저하를 체감하기 전에 장애를 예측하고 문제를 해결할 수 있다.





통신사는 NWDAF 장비를 품질 보장을 위해 수집한 정보를 새로운 비즈니스모델을 수립하는 데에도 활용할 수 있다.





◆KT스카이라이프, 키즈랜드 신규 론칭





KT스카이라이프(053210)가 국내 최대 키즈 콘텐츠를 보유한 '키즈랜드'를 13일 새롭게 론칭한다.





ⓒ KT스카이라이프



키즈랜드는 국민 육아 멘토, 오은영 박사가 추천하는 국내 대표 키즈 콘텐츠로 KT 올레 tv에서 제공해왔다. 스카이라이프에서 이번에 론칭하는 키즈랜드는 올레 tv와 동일한 서비스 환경으로 구성돼 콘텐츠 대부분을 올레 tv와 동일하게 제공한다.





키즈랜드 신규 론칭은 G-Hub 시스템을 통해 이뤄진다. G-Hub는 KT, KT DS, 알티미디어와 스카이라이프가 협업을 통해 구축한 KT올레tv의 콘텐츠 공유 시스템이다. 그룹 미디어 시너지를 강화하고 그룹사의 동반성장을 도모하기 위해 만들어졌다. 스카이라이프는 KT그룹의 핵심 미디어 그룹사로서 G-Hub를 통한 첫번째 콘텐츠 공유 사례로 키즈랜드 론칭을 진행한다.





이번 론칭된 키즈랜드는 안드로이드 기반으로 개발됐으며, 스카이라이프 최신 셋톱박스을 이용하고 있는 고객을 대상으로 우선 서비스를 제공한다. 기존 안드로이드 셋톱박스를 이용하는 고객들에게도 단계적으로 제공할 예정이다.





◆카카오, 카카오비즈니스 세미나 개편





카카오(035720)는 온라인 비즈니스 교육 프로그램 '카카오비즈니스 세미나'를 개편해 접근성과 편의성을 강화하고, 다양한 맞춤형 프로그램을 선보인다.





ⓒ 카카오



카카오비즈니스 세미나는 카카오 비즈보드나 카카오톡 채널 등 카카오의 광고 및 비즈니스 플랫폼을 소개하고, 사업에 필요한 정보와 노하우 등을 전달하는 교육 프로그램이다.





카카오는 이번 개편으로 △VOD 세미나 신설 △PDF 형태의 플레이북 제공 △비즈니스 지원 프로그램 운영 등을 선보이며 파트너 지원을 한층 강화한다.





먼저, 라이브 세미나에 참여하기 어려운 사업자들을 위해 원하는 시간에 접속할 수 있는 VOD 형태의 세미나를 새롭게 선보인다. 사전 제작된 동영상 강의를 선택해 언제 어디서나 시청 가능하며, 다양한 주제의 세미나를 순차적으로 확인할 수 있다.





세미나에 참여하는 모든 비즈니스 파트너들의 이해를 돕기 위해 PDF 형태의 플레이북도 제공한다. 30여 개의 플레이북은 누구나 카카오의 비즈니스 플랫폼을 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 대화 형식의 튜토리얼로 구성돼 VOD 세미나와 함께 활용할 수 있다.





아울러 파트너들이 카카오의 광고, 서비스 등을 활용해 지속적으로 성장할 수 있도록 단계별 설정된 목표를 달성하면 카카오모먼트 무상 캐시를 지급하는 방식의 지원 프로그램을 연내 선보일 계획이다.