[잇속] KT·LGU+·네이버

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆KT, AI 통화비서 더 편리해졌다





KT(030200)는 외식업 예약 서비스 전문 스타트업인 '테이블매니저'와 KT AI 통화비서에서 외식업종 '전화 예약 자동화' 기능을 새롭게 제공한다고 11일 밝혔다.





서울시 성동구의 한 베이커리에서 KT AI 통화비서가 고객의 요청사항을 받고 있다. ⓒ KT



AI 통화비서는 바쁜 소상공인을 대신해 매장으로 걸려온 고객의 전화를 인공지능이 대신 받아주는 서비스다. 고객이 매장의 유선번호로 전화를 하면, AI통화비서 전용 앱에서 설정한 문구에 따라 인공지능이 전화 응대를 한다.





이번에 업데이트한 전화 예약 자동화 기능을 사용하면 사전에 설정한 방문 인원이나 예약 시간 등의 매장 운영 정책에 따라 AI 통화비서가 통화내용을 실시간 분석해 예약 가능여부를 판단하고, 자동으로 예약을 확정해준다.





뿐만 아니라 소상공인들의 일손을 덜어주고 더 많은 예약을 받을 수 있도록 AI 통화비서에서도 포털이나 메신저에서 제공하는 외부 예약 서비스를 연동할 수 있도록 했다.





전화 예약 자동화 기능은 별도 추가 비용 없이 AI 통화비서를 사용 중인 외식업 고객이면 자유롭게 사용할 수 있다. 향후 KT는 테이블매니저와 함께 AI 통화비서의 자동 예약 기능을 외식업뿐 아니라 미용, 부동산 등 다른 업종까지 확대할 예정이다.





◆LGU+, 교육 콘텐츠 활용 사회공헌 활동 공동 전개





LG유플러스(032640)는 국가평생교육진흥원(이하 국평원)과 교육 기반의 사회공헌 활동 활성화를 위한 업무협약을 11일 체결했다.





U+아이들나라 강남사옥에서 LG유플러스 아이들나라CO(Chief Officer) 박종욱 전무(왼쪽), 국가평생교육진흥원 강대중 원장(오른쪽) 등 주요 관계자가 협약식을 진행한 후, 기념사진을 촬영하는 모습. ⓒ LG유플러스







국평원은 국민 평생교육을 지원하는 교육부 산하 공공기관으로, 학점은행제와 독학사학위제 운영 등 다양한 교육 지원활동을 전개하고 있다.





양사는 이번 업무협약을 통해 △각 사 콘텐츠 사회공헌활동 활용 △국평원 콘텐츠 LG유플러스 플랫폼에서 제공 △평생교육 콘텐츠 개발·보급 협력 △생애주기별 학부모 교육 콘텐츠 보급·확산 등을 중점 추진한다.





양사는 향후에도 영어, 독서, 누리과정 등 U+아이들나라 콘텐츠와 전국학부모지원센터의 학부모 포털 '학부모ON누리'의 부모 교육 콘텐츠를 활용해 다양한 사회공헌 활동을 공동 전개할 예정이다. 또 U+아이들나라 콘텐츠와 학부모 ON누리 콘테츠를 상호 제공하고 콘텐츠 제작 사업도 공동 진행해 평생교육 활성화를 지원할 계획이다.





이와 함께 LG유플러스는 국평원 부모교육 콘텐츠를 U+아이들나라에 편성하여 부모 대상 콘텐츠도 강화한다. U+아이들나라는 유아발달·유아기질·유아다면적성·부모양육행동 등 육아 종합검사 4종은 물론, 자녀 생애주기별 교육 콘텐츠 440여편을 제공하는 학부모 대상 서비스 '부모교실'을 제공하고 있다.





◆네이버, 로레알코리아와 '그랜드 뷰티 페스타' 기획전 진행





네이버는 12일부터 25일까지 약 2주간 로레알코리아의 12개 인기 브랜드와 신상품을 소개하고 다양한 이벤트와 혜택을 제공하는 '그랜드 뷰티 페스타' 기획 행사를 진행한다.





ⓒ 네이버



먼저 쇼핑라이브에서는 12일 저녁 8시 슈퍼주니어 이특이 진행하는 '하이라이특쇼'를 통해 라로슈포제, 키엘, 비오템 등 인기 브랜드 상품과 구매혜택을 소개하고, 네이버와 자이언트스텝이 공동개발한 버츄얼 휴먼 '이솔'이 깜짝 출연해 퀴즈 이벤트도 진행한다.





또 23일 진행되는 키엘 라이브에서는 제페토 내 '키엘 그린 라이프' 월드의 아바타가 출연해 새로운 볼거리를 제공한다.





한편 네이버 브랜드스토어와 실제 오프라인 매장 간 연계 행사도 예정돼 있다. 19일부터 내달 4일까지 용산구 이태원에 열리는 랑콤의 '제니피크 웨이브' 팝업 스토어에서는 네이버 브랜드스토어에서만 단독 판매하는 제니피끄 세럼을 샘플링 해볼 수 있다. 브랜드스토어를 통해 구매 후 팝업 스토어에서 직접 픽업할 수 있다.