[브리핑 충북] 충북농기원, 과수화상병 현장대응 집중운영기간 운영

[프라임경제] 충북농업기술원(원장 서형호)은 지난 11일 충주시 동량면과 소태면 4개의 사과 과수원 3.3헥타에서 과수화상병이 발생함에 따라 과수화상병 현장대응 집중운영기간을 7월31일까지 운영한다고 밝혔다.





과수화상병. ⓒ 충북도



집중운영 기간에는 농촌진흥청과 도농업기술원, 시군농업기술센터가 합동으로 과수화상병 상황실을 운영하고, 식물방제관으로 구성된 전문예찰반이 과수원 정밀예찰을 추진하게 된다.





또한 농촌진흥청에서는 과수화상병 현장진단실을 충주시농업기술센터에 설치해 과수화상병 의심주 발견 즉시 현장에서 확진 여부를 판정한다.





기존에는 현장에서 과수화상병이 의심되는 시료를 채취해 농촌진흥청에 정밀검사를 보내 결과 통보까지 최소 3일 정도가 걸렸지만, 지난해부터는 현장진단실을 충주에서 운영해 2시간 내에 결과가 통보됨에 따라 신속한 조치가 가능하게 됐다.





최재선 도 농업기술원 기술보급과장은 "지난해 우리 도의 철저한 과수화상병 대응으로 발생면적을 2020년 대비 65% 감소시키는 큰 성과를 거뒀고, 과수화상병 대응 가상훈련, 과수원 관리 캠페인, 검역본부와의 업무협약 등 올해 과수화상병 확산을 차단하기 위해 1월부터 유관기관과 실무자들이 협력하며 철저한 대응을 준비해 왔다"며 "과수 재배 농업인들께서는 평소 농작업 시 소독을 철저히 하시고 의심 증상을 발견했을 때 발견 즉시 신고해 줄 것"을 당부했다.









■ 제천시, 월남참전기념탑 이전 준공식 개최





대한민국 월남참전회제천시지회(회장 이상길)에서는 지난 12일 의림지 솔밭공원에서 월남참전기념탑 이전 준공식을 개최했다.





월남참전기념탑 이전 준공식 개최 모습. ⓒ 제천시



6월 호국 보훈의 달을 앞두고 개최한 준공식에는 관내 각 보훈단체장 및 월남참전자회원 등 150명이 참석했다.





국비와 시비 등 총 9000만원의 예산을 들여 의림지 솔밭공원 인근에 이전 설치한 월남참전기념탑에는 세계의 자유와 평화를 수호하기 위해 이역만리 월남전쟁에 참전했던 월남참전용사 735명의 명각이 새겨져 있다.





월남참전기념탑은 당초 2000년 6월에 천남동 신당교 인근 노변에 세워졌으나 강제동 진입도로 개설로 부지가 협소해지자 월남참전자회원들의 일치된 뜻에 따라 지난해부터 이전을 추진했다.





현 월남참전기념탑 이전부지 주변에는 6·25참전유공자 공적비와 무공수훈자 공적비가 나란히 위치해 있어 인근의 충령각 및 충혼탑과 함께 의림지를 찾는 시민들에게 나라사랑의 정신을 일깨워 주는 명소로 자리매김 하고 있다.









■ 청주시민과 함께하는 2022 청주채용박람회 개최





청주시가 주최하고 청주시일자리종합지원센터가 주관하는 '2022 청주채용박람회'를 온라인으로 사전접수 및 홍보하고, 5월19일 국민생활관에서 개최한다.





2022 청주채용박람회 홍보 포스터. ⓒ 청주시



이번 채용박람회는 'Go Go Go! Start Again'이라는 슬로건 아래 채용을 희망하는 지역 내 우수기업과 취업을 희망하는 시민들을 매칭한다.





코로나19로 위축되었던 고용시장이 활기를 띄며 지역 내 반도체, 바이오, 식품 제조업 등 다양한 분야의 기업에서 박람회 참여를 희망해 110개 기업이 1282명의 인력을 채용할 예정이다.





구인업체 중 62개 업체는 현장 부스를 통해 구직자와 1 대 1 현장면접을 진행하며, 비대면으로 참여하는 나머지 업체는 구인조건에 맞는 구직자의 서류접수 대행으로 채용 절차를 진행하게 된다.





또한 직무컨설팅, 취업매칭컨설팅, 직업심리검사, 유관기관 홍보관 등을 설치해 참여 구직자에게 취업상담과 함께 취업에 도움을 줄 수 있는 부대행사도 운영할 예정이다.