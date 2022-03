[변화와 도약 대전] 대전시·5개 자치구, 대전형 양육기본수당 신청시스템 개선

■ 2022년 대전 UCLG 총회 시민홍보단 거리캠페인을 위한 간담회 개최









[프라임경제] 대전시와 5개 자치구는 15일 오후 영상회의로 제20회 시구정책협의회를 개최하고, 현재 방문 신청만 가능한 대전형 양육기본수당을 온라인으로도 신청할 수 있도록 시스템을 개선해 나가기로 했다.





대전시와 5개 자치구는 15일 영상회의로 제20회 시구정책협의회를 개최하고 있다. ⓒ 대전시



이날 회의는 대전시 이택구 행정부시장과 5개 자치구 부구청장이 참석해 '대전형 양육기본수당 운영 보완'과 '자치구별 청소년시설 확충' 등 5건의 안건에 대해 논의했다.





먼저, 시는 대전형 양육기본수당과 관련해 보건복지부와 협의해 행복e음을 통해 온라인 신청과 관리가 가능할 수 있도록 시스템을 개선하기로 나가기로 했다.





대전형 양육기본수당 신청은 현재 행복e음을 사용할 수 없어 대상자들이 동 행정복지센터를 일일이 방문해야 하고, 공무원은 대상자를 수기로 관리하고 있어 오류 우려와 과다한 행정력 낭비가 있어 왔다.





이와 함께 대전시는 2022년 200억원 규모 주민참여예산과 관련해 동별 5000만원 이내 사업발굴과 시민제안 공모사업에 많은 시민들이 참여할 수 있도록 자치구에서 적극 홍보에 나서줄 것을 요청했다.





또한, 청소년시설 구별 격차 해소를 위해 자치구 유휴공간을 활용해 시설을 확충하도록 협조를 요청하고, 자치구가 청소년시설 설치에 나설 경우 시에서 특별교부금을 지원하는 방안을 적극 검토하기로 했다.





이밖에도, 시는 지방선거에 따른 공직기강 확립과 산불예방 특별 대책기간 운영, 동해안 지역 산불피해 지원에 시와 5개 자치구가 긴밀하게 협력하기로 했다.





이택구 행정부시장은 "대전형 양육기본수당 운영 관련 일부 정비가 필요한 부분은 신속히 보건복지부와 협의해 개선하겠다"며 "해빙기 재난 우려시설점검, 새봄맞이 환경정비, 산불감시 등 당면한 현안업무 추진을 위해 시와 자치구가 협력해 나가자"고 당부했다.









■ 2022년 대전 UCLG 총회 시민홍보단 거리캠페인을 위한 간담회 개최





대전시는 2022 대전 세계지방정부연합 총회의 성공 개최를 위해 시민홍보단과 거리캠페인 추진 등 효과적인 홍보 방안들을 논의하는 자리를 가졌다.





2022 대전 UCLG 총회 시민홍보단과 함께 간담회를 개최 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 대전시



2022 대전 세계지방정부연합 총회 조직위에 따르면 지난 14일 대전컨벤션센터에서 정재근 사무총장 주재로 시민홍보단 30명이 참석한 가운데, 2022 대전 UCLG 총회 시민홍보단 간담회를 개최했다.





이날 간담회는 정재근 사무총장의 격려와 당부를 시작으로 총회에 대한 전반적인 교육, 거리캠페인 진행방법 논의 등이 이어졌으며 거리 홍보 경험이 풍부한 시민들의 열띤 토의가 잇따랐다.





조직위는 작년 하반기 대전사랑시민협의회를 통해 30명의 시민홍보단을 모집한 바 있으며 사회적 거리두기 완화와 더불어 오프라인 홍보 활동을 본격 추진중에 있다.





조직위 정재근 사무총장은 "시민홍보단의 거리 홍보 활동을 통해 올해 10월에 열리는 UCLG 총회에 시민의 모든 역량을 결집해 나가겠다"며, "행사가 열리는 10월까지 홍보에 필요한 사항을 조직위가 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





한편, 2022 대전 세계지방정부연합(UCLG) 총회는 140개국 1000개 지방정부가 참여하는 지방정부 간 최대규모의 국제회의로, '위기를 이겨내고 미래로 나아가는 시민의 도시(Local and Regional Governments Breaking through as One)'라는 주제 아래 공식회의 및 다양한 연계행사와 함께 2022년 10월10일부터 14일까지 대전컨벤션센터 일대에서 개최될 예정이다.